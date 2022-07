Rússia lança 22 ataques em Donetsk num dia e deixa civis mortos -- Kiev

As tropas russas lançaram 22 ataques com mísseis na região ucraniana de Donetsk no sábado, deixando vários civis mortos e feridos e 49 edifícios destruídos, informou hoje o Ministério do Interior da Ucrânia.