"O que acontecer, seja lá o que for, vai ser sempre bom para o partido e vai dar mais energia àqueles que o dirigem, neste momento, para combaterem politicamente e para afirmarem as ideias liberais", declarou o líder da IL, Rui Rocha, à entrada para a convenção que se iniciou às 11h52 e vai decorrer até domingo no Europarque, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.

O presidente dos liberais considerou que a convenção nacional é um "momento de afirmação" do partido que servirá para discutir instrumentos importantes para que essa afirmação se faça.

O objetivo é "um partido mais ágil, com um programa político mais adequado aos tempos que vivemos e à própria natureza e crescimento que o partido teve nos últimos anos", acrescentou.

"O partido teve uma trajetória de crescimento e os instrumentos que existem hoje em dia já não são adequados a potenciar o partido no país e a capacitar o partido para fazer mais combate politico e a continuar a trajetória de crescimento", disse Rui Rocha.

O presidente da IL referiu, contudo, que caso não haja uma alteração aos estatutos, isso não inviabilizará o crescimento do partido.

"Entendo que seria desejável evoluirmos para uma versão dos estatutos mais ágil. Se os membros por acaso assim não entenderem, estes estatutos não são impeditivos do crescimento da Iniciativa Liberal e os factos provam-no", afirmou.

Rui Rocha disse ainda não temer um cenário de divisão interna, tendo em conta a existência de duas propostas de alteração dos estatutos, uma apresentada pelo Conselho Nacional da IL e uma outra dos opositores internos, afirmando gostar de "concorrência, de discussão".

"Os unanimismos num partido liberal são algo que por natureza não faz sentido. Portanto, todos os contributos que sejam determinados pelo interesse em promover a discussão no partido, em criar visões alternativas que sejam fundamentadas são bem-vindas, porque trazem diversidade de opinião ao partido", afirmou.

Independentemente do resultado que possa sair do congresso e da intensidade da discussão que haja, o presidente da IL disse que na segunda-feira estará à frente do partido com "a mesma intensidade e com energia redobrada", porque o partido sairá reforçado.

Sob o lema "Sempre a Crescer", o partido reúne até domingo a sua VIII Convenção Nacional no Europarque, em Santa Maria da Feira, para a qual estão cerca de 1.000 membros inscritos, divididos em formato presencial e remoto.

Nesta reunião magna não eletiva serão aprovados estatutos e programa político.

