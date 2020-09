Segundo confirmou fonte oficial do canal à agência Lusa, o arranque é dado hoje com o debate entre os cabeças da lista das cinco forças políticas que vão a votos no Corvo: PS, PSD, BE, CDU (coligação entre o PCP e Os Verdes) e Mais Corvo (coligação que junta o CDS-PP e o PPM).

De 21 a 29 de setembro, o canal de serviço público da região vai promover debates entre os candidatos por cada círculo eleitoral de ilha.

No dia 22 vai ser emitido o debate com os candidatos pelas Flores, a 23 com os da ilha Graciosa, no dia 24 com os cabeças de lista por Santa Maria e a 25 será transmitido o debate entre os candidatos por São Jorge.

Já no dia 26 será a vez dos candidatos pelo Faial debaterem, enquanto os da ilha do Pico debatem no dia seguinte.

No dia 28 de setembro irá decorrer o debate entre os concorrentes pelo círculo da Terceira, enquanto a 29 o debate será entre os cabeças-de-lista pela ilha de São Miguel.

Em 02 de outubro será transmitido um debate com candidatos de todas as forças partidária que vão a votos.

A partir de 05 de outubro e até dia 19 irão iniciar-se todos os dias os frente-a-frente entre os partidos que concorrem em todos os círculos eleitorais (nove de ilha e um de compensação): BE, CDU, CDS-PP, PPM, PS e PSD.

O primeiro debate de um total de 15 será entre os candidatos do CDS-PP e do PS, seguido dos frente-a-frente entre o BE e a CDU no dia 06, entre o PSD e o PPM a 07 e entre o CDS e o PPM no dia 08.

No dia seguinte, 09, será a vez do BE e do PS, no dia 10 debatem PSD e CDU, no dia 11 será o CDS-PP e a CDU, enquanto para o dia 12 está marcado o frente-a-frente entre o BE e PPM.

O debate entre os candidatos do PS e do PSD está marcado para dia 13 de outubro, enquanto nos dias seguintes irão debater CDS-PP e BE (dia 14), CDU e PPM (no dia 15), BE e PSD (a 16), PS e CDU (a 17), CDS e PSD (a 18) e PS e PPM (no dia 19).

Os partidos que concorrem em todos os círculos eleitorais são os mesmos que tem representação parlamentar na Assembleia Legislativa Regional na atual legislatura.

Fonte da RTP/Açores, também responsável pela rádio pública, avançou que a Antena 1 também irá realizar entrevistas a todos os líderes partidários e que todos os debates serão transmitidos nas plataforma digitais da estação pública açoriana.

A mesma fonte destacou que a RTP montou um estúdio para a realização dos debates, localizado no Arquipélago -- Centro de Artes Contemporânea, na Ribeira Grande, com cenografia própria a cada modelo de debate.

As próximas eleições para o parlamento açoriano decorrem em 25 de outubro.

Nas eleições regionais açorianas existem nove círculos eleitorais, um por cada ilha, mais um círculo regional de compensação que reúne os votos que não foram aproveitados para a eleição de parlamentares nos círculos de ilha.

O PS governa a região há 24 anos, tendo sido antecedido pelo PSD, que liderou o executivo regional entre 1976 e 1996.

RPYP // MLS

Lusa/Fim