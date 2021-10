"Do total de 331 doentes falecidos, 303 não estavam vacinados", assinalou o comunicado que fornece o balanço diário publicado pelo Grupo de Comunicações Estratégicas, órgão do Governo que acompanha a evolução da pandemia na Roménia, onde apenas está vacinada 28% da população.

O número de internamentos hospitalares por coronavírus permanece em alta. Atualmente estão internados 14.569 doentes com covid-19, mais de 1.500 dos quais nos cuidados intensivos.

Na segunda-feira a Roménia suspendeu as operações e internamentos hospitalares não essenciais para garantir assistência nos centros de saúde públicos aos doentes com formas graves de covid-19.

Com um terço da população adulta vacinada, e com apenas a vizinha Bulgária com pior registo, a Roménia é o país da União Europeia com a taxa de imunização mais baixa.

Por outro lado, com 73 mortos por cada mil habitantes, o país regista o terceiro índice de mortalidade por covid-19 mais elevado da Europa, depois da Bulgária e da Lituânia.

O Governo romeno está a aplicar o recolher obrigatório noturno e outras restrições para não vacinados, isentando os que já receberam a vacina, para atrair mais pessoas aos centros de vacinação.

A covid-19 provocou pelo menos 4.813.581 mortes em todo o mundo, entre mais de 235.76 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência AFP.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.008 pessoas e foram contabilizados 1.072.537 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

PCR // MDR

Lusa/Fim