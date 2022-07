"A 8.ª edição da Romaria Cultural terá lugar em Gouveia nos dias 29, 30 e 31 de julho, e irá acolher diversas iniciativas e projetos artísticos, como concertos, dj 'sets', exposições de artes visuais, residências de criação, performances, oficinas, conversas e atividades de sensibilização na área da sustentabilidade ambiental, que decorrerão em palcos informais como praças, jardins, ruas e anfiteatros naturais, em contexto 'site-specific", anunciou a organização.

O evento cultural inclui uma programação multidisciplinar, "destacando-se os concertos de Alpha, Linda Martini, Verbian, The Quartet of Woah!, Maria Reis e Samuel Martins Coelho e os resultados das residências de criação, com a apresentação dos espetáculos inéditos 'Gigantes de Pedra' e 'TEAR'".

A Romaria Cultural começa no dia 29, com a inauguração de sete exposições de artes plásticas e visuais, de vários artistas e coletivos nacionais.

A noite do primeiro dia será preenchida com três espetáculos (Anfiteatro da Cerca): a estreia da residência "Mala de músicas e estórias" com concerto documental intitulado "Gigantes de Pedra" (que recolhe memórias de Melo, aldeia natal do Vergílio Ferreira), a atuação do trio Verbian e de The Quartet of Woah!.

A 30, destaca-se, no Mirante do Paixotão, a realização da performance "ALBUS", de Ricardo Cardoso e Adriana Neves, e do concerto de Maria Reis ao pôr-do-sol.

À noite, no Anfiteatro da Cerca, terá lugar a apresentação de "TEAR", um concerto performático que recorre ao tear "como um instrumento dual, reinventando-o no contexto contemporâneo", seguindo-se um concerto da banda Alpha (Inglaterra), que apresentará o seu 15.º álbum, "Failure", que terá estreia mundial ao vivo neste anfiteatro, segundo os promotores.

Os concertos do segundo dia terminarão com a atuação da banda Linda Martini.

No último dia, 31, a Praça de São Pedro receberá o violinista Samuel Martins Coelho, "como aperitivo para a recriação da Romaria ao Calvário, atividade de união e partilha entre artistas, público e organização".

Durante os três dias da Romaria Cultural serão desenvolvidas iniciativas participativas, "criando espaços de diálogo em torno das dimensões culturais, sociais e de sustentabilidade ambiental, com enfoque em iniciativas de interação com a biodiversidade local, em articulação com o CERVAS, e uma oficina de teatro, dirigida pela Terceira Pessoa".

Todas as atividades do programa são de acesso gratuito.

O evento cultural é promovido pela GO Romaria, uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo a promoção de projetos artísticos e culturais integrados na realidade social e cultural da região da Serra da Estrela, bem como a promoção do concelho de Gouveia, no distrito da Guarda, através de estratégias de valorização do património natural, cultural e gastronómico, traduzidas pela inclusão da população em processos de recuperação e divulgação da memória e tradições locais.

ASR // SSS

Lusa/Fim