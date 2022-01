Na apresentação do programa eleitoral do PSD, em Lisboa, Rui Rio começou por apresentar as "linhas de rumo" de uma governação por si liderada, considerando que estas são mais importantes do que "subir 1 ponto ou descer 1 ponto" nos impostos.

"Os que concordam com uma governação mais rigorosa não há outra hipótese: quem acredita, vota e sabe que vai ser assim, quem não acredita, vota de outra maneira. Fui assim toda a vida, não sei ser de outra maneira", afirmou, recebendo um aplauso de uma assistência de cerca de uma centena de pessoas.

