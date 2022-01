Rui Rio falava aos jornalistas no final de uma ação de rua em Bragança e, a propósito do debate das rádios, pronunciou-se sobre uma falta de vontade do secretário-geral do PS, António Costa, de alterar a Constituição ou a lei eleitoral.

Tal como tem dito nos últimos anos, o líder do PSD referiu que há reformas necessárias em vários setores da sociedade "que estão enquistados" e que só se podem fazer com os votos dos dois maiores partidos.

"Temos de ter coragem, o PS não quer... Olhe, só posso fazer a campanha que faço, e se o PS não quer, que pelo menos dentro do PS haja quem queira, e provoque alguma turbulência e acabemos por ter um PS com uma atitude mais reformista", afirmou.

"Sem essa atitude, não mudamos o país e andamos a discutir 1% do IRS ou do IRC", lamentou.

Questionado se já espera pelo sucessor de António Costa, Rui Rio riu-se e disse apenas: "Não estou à espera, nem deixo de estar. O que eu disse foi que corremos o risco de isso acontecer".

