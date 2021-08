"Parece ficar claro que a implementação do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração está a passar para o segundo plano", declarou o presidente da Renamo, falando à comunicação social numa cerimónia do partido em Nampula, no Norte de Moçambique.

Segundo Ossufo Momade, o processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) já abrangeu mais de 2.600 guerrilheiros da Renamo, mas as autoridades têm mostrado desinteresse em integrar o grupo de guerrilheiros daquele partido que se vão juntar à polícia.

"O Governo ainda não enquadrou os combatentes que devem ser integrados na Polícia da República de Moçambique", frisou Ossufo Momade.

Para o líder da Renamo, os atrasos na implementação do entendimento alcançado fragilizam o acordo e, caso a situação prevaleça, as "consequências serão imprevisíveis".

"O grupo de contacto criado parece entender ter feito o suficiente, o que propícia a fragilização do processo e o que pode encarnar consequências imprevisíveis", declarou Ossufo Momade, criticando também o silêncio da sociedade civil moçambicana para com os atrasos do processo.

O Acordo de Paz e Reconciliação Nacional foi assinado em 06 de agosto de 2019 em Maputo pelo atual Presidente da República, Filipe Nyusi, e pelo líder da Renamo, Ossufo Momade.

O entendimento foi o terceiro entre o Governo da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e a Renamo, tendo os três sido assinados na sequência de ciclos de violência armada entre as duas partes.

No âmbito do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, pouco mais de metade dos cerca de cinco mil guerrilheiros da Renamo foram abrangidos pelo DDR, sendo que alguns foram incorporados nas Forças de Defesa e Segurança (FDS) moçambicanas.

O acordo é contestado por um grupo dissidente daquele partido de oposição autoproclamado Junta Militar da Renamo, à qual são atribuídos ataques a alvos civis e do Estado no centro do país, com um saldo pelo menos 30 mortos, desde agosto de 2019.

O grupo, chefiado por Mariano Nhongo, um general da guerrilha da Renamo, acusa a atual liderança do partido de ter traído os ideais do falecido presidente da organização, Afonso Dhlakama, nos compromissos que assumiu com a liderança do executivo da Frelimo.

