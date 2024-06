Esta é a primeira viagem oficial do monarca e Chefe de Estado espanhol sem comitiva governamental, embora a ministra da Defesa se junte a ele na próxima terça-feira na Letónia, no último dia da deslocação.

Segundo a Efe, a principal autoridade que acompanha o rei é o responsável pelo Comando de Operações, tenente-general Francisco Braco, chefe de missões no estrangeiro.

O chefe do Estado-Maior de Defesa (Jemad), almirante-general Teodoro López Calderón, estava programado para viajar com o monarca, mas anunciou a sua impossibilidade sábado à noite devido a uma doença, informaram fontes da Casa do Real.

A visita do chefe de Estado aos países bálticos, considerada oficial, foi anunciada no dia 16 de junho pelo Ministério das Relações Exteriores.

Quando a viagem foi programada, no início de abril, foi concebida como uma visita às tropas espanholas nos destacamentos destacados na Estónia, Lituânia e Letónia.

No entanto, o interesse dos presidentes das três ex-repúblicas soviéticas, membros da UE e da NATO desde 2004, em se reunirem com Felipe VI, ampliou o objetivo da viagem, que ganhou conteúdo institucional com visitas aos três parlamentos.

A ministra da Defesa, Margarita Robles Fernández, informou há duas semanas a Casa Real de que não poderia estar presente na viagem devido a outros compromissos, assim como o ministro dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, que segunda-feira participará numa reunião com os seus colegas europeus no Luxemburgo.

A ministra da Defesa não tem hoje marcada qualquer atividade oficial, mas segunda-feira participará numa cerimónia na base de Torrejón.

Na ausência dos ministros, o Governo não os substituiu por um secretário de Estado, como aconteceu em algumas viagens de Felipe VI ao estrangeiro, incluindo inaugurações de líderes latino-americanos.

A viagem estava inicialmente prevista para o final desta semana, mas como coincidiu com o Conselho Europeu de Bruxelas, foi marcada entre domingo e a próxima terça-feira, para ser compatível com a agenda dos três presidentes dos países visitados.

É a primeira vez que "Dom Felipe" visita missões militares no exterior desde que esteve no Iraque, a 30 de janeiro de 2019, quando completou 51 anos.

É também a sua estreia na Estónia, Lituânia e Letónia, que se tornaram independentes da URSS em 1991, onde os reis Juan Carlos e Sofia realizaram uma visita de Estado em 2009.

Em Talin, Felipe VI foi recebido com honras militares pelo Presidente da Estónia, Alar Karis, no palácio de Kadriorg, onde realizou um encontro para trocar impressões sobre as relações bilaterais e abordar a situação de segurança na região perante a ameaça da Rússia e o seu ataque à Ucrânia.

