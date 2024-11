Rebeldes assumem controlo do aeroporto de Alepo

Fações rebeldes assumiram hoje o controlo do aeroporto de Aleppo, na Síria, e de locais estratégicos nas províncias vizinhas de Idlib e Hama, numa ofensiva contra as forças do regime de Bashar al-Assad, avançou uma organização não-governamental (ONG).