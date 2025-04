De acordo com um comunicado da Câmara do Porto, "a passagem dos estudantes e das quatro dezenas de carros alegóricos pela Baixa da cidade vai implicar uma reordenação da circulação automóvel" na terça-feira, dia do Cortejo Académico.

Das 10:00 de terça-feira até à 01:30 de quarta-feira, haverá um corte total de circulação ao longo de toda a Rua de Camões, desde o cruzamento da Travessa Antero de Quental até à Trindade, bem como nas vias descendentes até à Avenida dos Aliados e Praça da Liberdade, que também estarão cortadas.

O corte abrangerá também os arruamentos adjacentes ao longo de todo o percurso, como a Praça de D. João I ou as ruas Elísio de Melo, Dr. Magalhães Lemos, Passos Manuel, Clérigos, 31 de Janeiro, Ramalho Ortigão, Dr. Ricardo Jorge, Rodrigues Sampaio, Bonjardim, Gonçalo Cristóvão, Alferes Malheiro, João das Regras, Musas, Paraíso, e as travessas da Regeneração, Senhora da Conceição, São Brás e Antero de Quental.

Ao longo do período abrangido, em diferentes alturas, haverá também condicionamentos do estacionamento em várias artérias, bem como exceções para o trânsito dos autocarros da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP).

Já neste fim de semana terão lugar as tradicionais Serenata Monumental (sábado à noite) e Missa de Bênção das Pastas (domingo de manhã), das 21:00 de sábado às 14:00 de domingo, cujos condicionamentos envolverão sobretudo a zona da Avenida dos Aliados, com algumas variações horárias.

Estão previstos cortes de trânsito na Avenida dos Aliados e praças envolventes (Humberto Delgado e Liberdade), bem como em vários arruamentos adjacentes como as ruas da Trindade, Magalhães Lemos, Passos Manuel, Elísio de Melo, 31 de Janeiro, Dr. Ricardo Jorge, Rodrigues Sampaio, Formosa, Alferes Malheiro, Clube dos Fenianos e Heróis e Mártires de Angola.

Também hoje a Federação Académica do Porto (FAP) anunciou que "reforçou o investimento em segurança e na prevenção de comportamentos de risco para a edição de 2025 da Queima das Fitas do Porto", nomeadamente no Queimódromo.

"A FAP investe mais de 30% do orçamento do evento em segurança garantindo a presença de aproximadamente 500 efetivos entre PSP, segurança privada e bombeiros, a que acresce o acompanhamento nas torres de segurança e os sistemas de videovigilância que cobrem todo o recinto", divulgou em comunicado.

Haverá também no local a presença da "Comissão de Prevenção de Comportamentos de Risco (PCR), composta por cerca de 70 colaboradores com formação específica em primeiros socorros psicológicos, violência de género, assédio e consumo de substâncias psicoativas", que estarão identificados com casacos laranja.

"No recinto, o espaço 'Abrigo-(te)' conta com o apoio de psicólogos para prevenir comportamentos de risco e dar resposta rápida e adaptada a episódios de violência", segundo a FAP, que acrescenta que "todos os envolvidos no evento -- desde as equipas das barraquinhas aos voluntários -- recebem formação obrigatória em áreas como a redução de riscos, primeiros socorros psicológicos e prevenção da violência".

A Metro do Porto vai reforçar a operação em toda a rede durante a Queima das Fitas na cidade, com operação durante toda a madrugada das linhas Azul (A) e Amarela (D) nos dias da Serenata e do cortejo.

Nos restantes dias está garantido o reforço da oferta nas linhas Azul e Amarela após as 20:00, bem como a antecipação do início do seu serviço (no caso da linha Azul, apenas entre o Senhor de Matosinhos e a Trindade) para as 04:00.

Também a STCP anunciou um "reforço especial da operação" para a Queima das Fitas, com transporte de madrugada entre o centro do Porto, o Hospital São João e o Queimódromo, tanto gratuito como com reforço das linhas 200 e 205.

