De acordo com uma nota do Instituto do Património Cultural (IPC) a propósito do dia internacional dos Museus, que se assinala hoje, Cabo Verde conta com 24 museus, dos quais oito estão na tutela do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e que receberam 29.264 visitas em 2019.

Desse total, esclareceu o IPC, 20.070 (69%) foram turistas estrangeiros, 5.244 (18%) estudantes e 3.850 (13%) turistas cabo-verdianos.

Contudo, desde 18 de março que todos os museus do país estão encerrados, no âmbito do estado de calamidade e de emergência, decretados para travar a pandemia de covid-19 no arquipélago.

"Do pedido constante de visitas por parte das escolas e dos operadores turísticos, os museus de Cabo Verde preparam-se agora, com maior sentido de urgência e necessidade, para implementar novos canais de comunicação e aproximação com o público", refere o IPC.

Acrescenta que esse processo recorre "às novas plataformas de comunicação e inovação que vinha aguçando o interesse dos museus com vista à dinâmica, atratividade e interatividade dos conteúdos ganham um interesse especial nos tempos atuais".

Assim, as visitas virtuais já se encontram disponíveis para o Museu da Resistência -- antigo campo de concentração do Tarrafal -, Museu da Tabanca, Museu Etnográfico da Praia (os três em Santiago) e o Museu do Sal.

O IPC refere que a perspetiva "para os próximos tempos é ampliar e diversificar os públicos, dinamizar e inovar os conteúdos expositivos", mas também "potenciar os museus enquanto espaços de excelência para o reforço da educação não formal e parte relevante da oferta turística e cultural".

Assim, os museus cumprem "cabalmente a sua missão educativa e cultural e transmitir os valores da preservação do património e da identidade cultural nacional", remata aquele instituto.

Cabo Verde regista um acumulado de 328 casos de covid-19 desde 19 de março, três óbitos e 84 doentes recuperados.

A ilha de Santiago, devido ao foco da doença na Praia, é a única em estado de emergência, período que se estende até às 24:00 do dia 29 de maio.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 313.500 mortos e infetou mais de 4,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Em África, há 2.764 mortos confirmados, com mais de 84 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

PVJ // VM

Lusa/Fim