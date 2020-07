"A oferta dos serviços de tratamento a estas mulheres foi possível devido a um ambicioso plano de expansão do rastreio do cancro do colo do útero em mulheres vivendo com HIV, que estão mais vulneráveis a desenvolver esta doença", lê-se numa nota divulgada na página da embaixada norte-americana em Maputo.

Os dados foram avançados numa análise do Plano de Emergência do Presidente dos EUA para o Alívio da SIDA Moçambique, apresentada na 23.ª Conferência Internacional sobre SIDA (AIDS 2020).