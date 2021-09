A operação, a nível nacional, compreende aumentar a visibilidade da fiscalização rodoviária mas também controlar comportamentos de risco como excesso de velocidade, condução sob efeito de álcool ou condução usando o telemóvel, realização de manobras perigosas e não uso de cinto de segurança, anunciou a PSP em comunicado.

A operação, explica a PSP, surge no âmbito do Dia Europeu sem uma morte na estrada, que se assinala na quinta-feira, mas também do início da Semana Europeia da Mobilidade, que começa no mesmo dia.

O Dia Europeu destina-se a sublinhar as consequências da sinistralidade rodoviária e a importância da sensibilização e fiscalização rodoviária.

A Semana Europeia, até dia 22, é dedicada à valorização da mobilidade sustentável, para sensibilizar os cidadãos europeus para a importância da promoção de mudanças no comportamento, em particular reduzindo a utilização dos automóveis particulares, promovendo uma mobilidade urbana mais sustentável, lembra a PSP.

De acordo com o comunicado, este ano até 15 de agosto a PSP já registou 47 mortes em consequência de acidentes rodoviários. O número representa uma redução de 13% em relação a 2020, quando no mesmo período se registaram 54 mortes.

No entanto, e comparando os mesmos períodos, houve um aumento de 10% no número de acidentes com vítimas (6.795 em 2020 e 7.470 em 2021), e um aumento de 12% de feridos graves (353 em 2020 e 394 em 2021). Nos feridos leves também houve um aumento de 11%.

