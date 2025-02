Na primeira intervenção pela bancada social-democrata - atingiram um total de 15 consecutivas nesta fase inicial do debate -, Hugo Soares considerou que a moção de censura ao Governo apresentada pelo Chega "acabou" com o discurso do primeiro-ministro, Luís Montenegro, em que explicou o percurso e as atividades da sua empresa familiar.

Hugo Soares rejeitou também a tese sobre possíveis conflito de interesses em relação a Luís Montenegro e passou ao contra-ataque, perguntando a André Ventura quantos deputados tem na sua bancada com ligações ao setor do imobiliário - deputados que debateram na Assembleia da República as alterações à lei dos solos.

"Senhor deputado André Ventura, pelo seu critério, pelo seu alto magistério, pela sua moralidade bacoca, diz ou não que no seu grupo parlamentar tem deputados que têm imobiliárias e que discutem aqui no parlamento a Lei dos Solos?", perguntou.

Como André Ventura não respondeu a seguir a esta pergunta, o presidente da bancada social-democrata declarou que ele mesmo iria entregar na mesa da Assembleia da República um documento em que "constam os nomes dos deputados do Chega" com interesses no ramo do imobiliário.

No seu discurso, Hugo Soares considerou, também, que a moção de censura do Chega era no fundo "uma moção de autocensura", tendo como origem Miguel Arruda - deputado acusado por furto de malas no aeroporto de Lisboa e que passou depois à condição de deputado independente - e André Ventura como seu "padrinho".

Nesta parte inicial do debate da moção de censura do Chega ao Governo, Hugo Soares procurou também apontar mais casos de contradição política e ética por parte de André Ventura e da sua bancada.

"Um deputado do Chega, esta semana, pedia ao Governo e ao parlamento que baixassem o IVA dos tratamentos veterinários -- e afinal ele era veterinário. Devemos sempre desconfiar dos desconfiados, porque eles conhecem-se a si próprios e julgam os outros pela sua própria bitola", assinalou.

Hugo Soares invocou ainda outra contradição política no presidente do Chega, esta em matéria de política externa.

"André Ventura acusou o primeiro-ministro de ser o magnata do imobiliário, dos conflitos de interesses. Vejam só que esta é a mesma pessoa a dizer que apoiou o grande magnata do imobiliário, que é o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Para esse magnata do imobiliário, não há conflito de interesses", comentou o líder parlamentar do PSD, aqui usando a ironia.

A segunda intervenção da bancada do PSD, num total de 15 nesta fase do debate, mereceu uma repreensão por parte do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco. Isaura Morais chamou ao presidente do Chega "André Censura".

José Pedro Aguiar-Branco foi de novo forçado a intervir e a recomendar moderação quando o deputado social-democrata Pedro Alves associou a bancada do Chega "a políticos de mesa de café que acompanham" André Ventura "nessa conversa populista".

Em sucessivas intervenções, os 15 deputados do PSD que usaram da palavra evidenciaram medidas tomadas pelo Governo e colocaram em contraponto "a ação e a dignidade contra a degradação da democracia provocada pelo populismo".

Na última das 15 breves intervenções feitas pela bancada social-democrata, Cristóvão Norte disse que teve a esperança de ouvir André Ventura anunciar que iria retirar a moção de censura do Chega ao Governo, por ser, na sua perspetiva, "um disparate".

"Afinal, o que censura o Chega na ação do Governo? Senhor primeiro-ministro, [na bancada do PSD] estamos todos consigo", acrescentou.

PMF // JPS

Lusa/Fim