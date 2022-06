Província do centro de Moçambique com cumulativo de 139 casos de cólera desde declaração de surto

As autoridades de Saúde da província da Zambézia, no centro de Moçambique, registaram 139 casos de cólera desde o anúncio, em maio, do surto da doença na cidade de Quelimane, sem nenhum óbito, anunciou fonte oficial.