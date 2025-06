"Timor-Leste definiu a proteção do oceano e da biodiversidade marinha como uma das nossas principais prioridades. Estamos a preparar uma política e plano de ação para a Economia Azul", disse Xanana Gusmão.

O chefe do executivo timorense falava no início da XV reunião ministerial entre a União Europeia e o Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste, que tem como objetivo reforçar a cooperação e o desenvolvimento da parceria entre aquela organização e aquele grupo de países.

Segundo Xanana Gusmão, com o plano de ação para a Economia Azul, Timor-Leste pretende promover o "crescimento de diferentes setores de atividades em harmonia com o uso equilibrado e sustentável dos recursos marinhos, baseado no conhecimento científico" para garantir a sua preservação para as "gerações futuras".

Timor-Leste faz parte do Triângulo do Coral, uma das áreas com maior biodiversidade marinha do mundo.

Para celebrar o Dia Mundial dos Oceanos, que se assinala no domingo, o Governo timorense realizou durante a semana uma série de iniciativas para promover o conhecimento sobre o mar e a necessidade da sua preservação em todo o território nacional.

As atividades incluíram ações de limpeza das praias, concursos de castelos de areia e um festival de música, o Tasi-fest.

No sábado, está previsto a realização do Desfile do Oceano, que começa no Ministério dos Negócios Estrangeiros e termina no porto de Díli.

A semana culmina com a Feira de Turismo Marinho da Economia Azul, no domingo, no Centro de Convenções de Díli, com a presença de empresas locais, iniciativas comunitárias e parceiros ligados ao turismo sustentável.

MSE // SB

Lusa/Fim