Em comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) adverte ainda para a situação de humidade relativa do ar (HRA) inferior a 30%, com fraca recuperação noturna e para o aumento da intensidade do vento a partir de quarta-feira, em especial a partir da tarde.

Face a este panorama, a ANEPC aponta como efeitos expectáveis o aumento do risco de incêndio, com condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais, bem como o aumento da dificuldade das ações de supressão, em especial no interior Norte e Centro e no Algarve.

Como medidas preventivas, a ANEPC recorda que "é proibido fazer queimada extensiva sem autorização", devendo qualquer assunto relacionado com este assunto merecer informação junto da Câmara Municipal da respetiva localidade.

A ANEPC salienta também para a necessidade de se ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte.

Alerta igualmente que nos dias de risco de incêndio muito elevado e máximo é proibido utilizar fogo para a confeção de alimentos em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito.

Em tais dias críticos é também proibido fumigar ou desinfestar em apiários exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de faúlhas, sendo ainda proibido usar motorroçadoras, corta-matos e destroçadores. Pede igualmente que se evite o uso de grades de discos.

No geral, a ANEPC recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente a adoção das medidas de prevenção e precaução, tendo especial atenção à evolução do perigo de incêndio neste período.

Quanto à forma dos cidadãos protegerem a saúde face ao calor, a ANEPC, em sintonia com a Direção-Geral da Saúde, recomenda que as pessoas aumentem a ingestão de água, pelo menos 1,5 litros/dia ou equivalente a 8 copos, apliquem protetor solar com fator superior a 30, a cada duas horas, usem chapéu e roupas claras, largas e frescas, optem por refeições leves e frescas e refresquem-se com água ao longo do dia.

