De acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para o grupo Ocidental (Flores e Corvo) já a partir das 15:00 locais (16:00 em Lisboa) de hoje devido às previsões de precipitação, por vezes forte, até às 21:00 de hoje.

A chuva pode ser acompanhada por trovoadas e deverá ocorrer também no grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), que vai estar sob aviso amarelo entre as 06:00 e as 15:00 de sexta-feira.

O IPMA emitiu ainda um aviso amarelo para estas cinco ilhas do arquipélago devido ao vento no período entre as 00:00 e as 21:00 de sexta-feira.

Em quatro categorias, o aviso amarelo é o segundo menos grave e é emitido em "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".

A Proteção Civil açoriana recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção como consolidar telhados, portas e janelas, fechar bem as janelas e persianas, guardar os objetos soltos do jardim e manter limpos os sistemas de drenagem e os adjacentes às residências.

É desaconselhada ainda a circulação sem necessidade.

