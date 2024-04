Numa nota à comunicação social, refere-se que a visita decorrerá nos próximos dias 20 e 21 de abril e começará com um encontro com o primeiro-ministro de Cabo Verde, às 12:00 de sábado, remetendo para mais tarde a divulgação do programa completo.

Esta visita de Montenegro será a sua segunda deslocação oficial ao estrangeiro, depois de na segunda-feira ter estado em Madrid, onde foi recebido pelo homólogo de Espanha, Pedro Sánchez.

Esta semana, o primeiro-ministro português participará ainda no seu primeiro Conselho Europeu em Bruxelas, tendo encontro marcado com o presidente do Conselho, Charles Michel, e com o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, que é candidato a secretário-geral da NATO.

Na anterior reunião do Conselho Europeu, entre 21 e 22 de março, António Costa ainda era primeiro-ministro em funções e representou Portugal na cimeira.

No final do mês, será o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a deslocar-se a Cabo Verde, entre 30 de abril e 03 de maio, para as comemorações do 50.º aniversário da libertação do campo de concentração do Tarrafal, a convite do seu homólogo, José Maria Neves.

