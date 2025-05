Com a operação 'Edifício Compacto, "o Paquistão atacou instalações militares indianas a partir das quais foram lançados ataques" contra o território paquistanês, afirmou Sharif, citado num comunicado do gabinete do primeiro-ministro.

Esta operação foi lançada durante a madrugada, de acordo com fontes de segurança paquistanesas.

"Hoje, demos à Índia uma resposta adequada e vingamos as mortes de inocentes", sublinhou.

As autoridades paquistanesas em Caxemira indicaram que "11 pessoas, incluindo quatro mulheres e uma criança" morreram durante a madrugada "em intensos bombardeamentos indianos em mais de cinco locais ao longo da Linha de Controlo", a fronteira de facto que separa este território entre Paquistão e Índia.

"Desde quarta-feira, 28 pessoas foram mortas e 125 ficaram feridas em bombardeamentos ou ataques com mísseis indianos" no lado paquistanês de Caxemira, acrescentaram.

Ataques de 'drones', fogo de artilharia, ataques com mísseis: o Paquistão e a Índia intensificaram ainda mais as operações militares, no quarto dia de confronto, sem atender aos insistentes apelos de moderação dos Estados Unidos e da China.

Desde os ataques indianos realizados na quarta-feira em solo paquistanês - em retaliação pelo atentado cometido a 22 de abril na Caxemira indiana, no qual morreram 26 pessoas -, as duas potências nucleares têm-se atacado numa escalada de violência preocupante.

Esta manhã, o Paquistão anunciou ter respondido a ataques ocorridos algumas horas antes com mísseis indianos que atingiram três bases aéreas, incluindo uma nos arredores da capital, Islamabade.

Na sequência disto, a Índia confirmou uma série de ataques paquistaneses, incluindo ataques com drones, contra vários alvos militares localizados na parte noroeste do seu território.

A principal cidade de Caxemira controlada pela Índia, Srinagar, foi abalada várias vezes por explosões violentas, relataram jornalistas da agência de notícias France-Presse. Atingida hoje cedo, a base aérea de Awantipora, perto de Srinagar, foi novamente bombardeada ao meio-dia, de acordo com uma fonte da polícia, que pediu para não ser identificado.

A escalada dos conflitos entre os dois rivais tem provocado apelos de calma cada vez mais preocupados por parte de muitos países.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, conversou com os homólogos indiano e paquistanês e pediu para "restabelecerem a comunicação direta para evitar qualquer erro de cálculo", de acordo com a porta-voz Tammy Bruce.

Várias dezenas de pessoas já morreram, nos dois países, nas últimas três semanas no âmbito desta crise.

CSR // EJ

Lusa/Fim