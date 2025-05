"Estamos num crescendo a acelerar para a vitória", afirmou Pedro Nuno Santos, depois de ter feito a viagem entre Santo Tirso e Famalicão na sua moto e vestido a rigor com o casaco de motard, luvas e capacete.

À sua partida alguém gritou: "dá-lhe gás, Pedro". O percurso sem obstáculos foi, segundo descreveu, "espetacular". Antes, Pedro Nuno Santos tinha tido em Santo Tirso uma das maiores receções e arruada desta campanha eleitoral.

Foram muitos os que o esperaram e o acompanharam, num dia que se sentia o cheiro a borracha queimada e o roncar dos motores daquela cidade do distrito do Porto, que acolhe este fim de semana uma prova do campeonato Norte de Ralis.

Pedro Nuno Santos foi percorrendo as ruas a custo, ora puxado para um beijo, ora para uma 'selfie', entrou em pastelarias em que se vende o doce típico jesuítas e deixou uma mensagem numa das mais antigas retrosarias do Norte, que já contabiliza 165 anos.

Já na rua, sentou-se num banco para que o senhor Silva lhe engraxasse os sapatos. Trabalha como engraxador há 50 anos e foi também ele quem limpou os sapatos de Mário Soares.

"Sou o único engraxador de Santo Tirso que engraxou os sapatos a um Presidente da República", contou, explicando que as "coisas para serem bem feitas tem que ser com tempo".

Pedro Nuno concordou mas pediu: "mas não pode ser muito tempo porque eu estou numa arruada e tenho que seguir para Famalicão".

"Está a engraxar o primeiro-ministro", ouviu-se alguém a gritar ali ao lado.

Enquanto os bombos iam marcando o ritmo da arruada, da varanda de um apartamento caíram pétalas de rosa sobre Pedro Nuno Santos. Também nos céus se viu, logo pela manhã, um parapente em que se podia ler "PS vota".

"Tem sido um dia maravilhoso aqui em Santo Tirso com muita gente, gente com muito entusiasmo. Sente-se nas ruas que as pessoas acreditam que o PS vai vencer as eleições", sublinhou.

Durante a manhã, Pedro Nuno Santos insistiu na mensagem que o PS vai ganhar as eleições e que "este é o caminho para a vitória"

"Nos últimos dias tem sido em crescendo, o que significa que, no que diz respeito às sondagens elas têm razão, o PS está a crescer e que nós vamos ganhar estas eleições. As pessoas perceberam que com esta AD e com este primeiro-ministro não conseguem resolver os seus problemas nem conseguem ter estabilidade", salientou.

A festa de campanha continuou em Famalicão com um almoço com música ao vivo, bifanas e caldo verde.

