Na 11.ª edição, o festival apresenta um cartaz maioritariamente feminino, para isso contribuem as cabeças de cartaz de hoje, três mulheres: SZA, PJ Harvey e Mitski.

Hoje atuam também no festival Amyl and The Sniffers, Royel Otis, Blonde Redhead, Ana Lua Caiano e Amaura, entre outros.

Nesta edição, os concertos dividem-se por quatro palcos, em vez dos habituais cinco, visto que não haverá o palco Beats, dedicado à eletrónica.

A organização deixou de poder alugar os pavilhões ao Sport Club do Porto, algo que "inviabilizou a elaboração de uma programação eletrónica, porque todas as soluções encontradas, a nível de ruído, iriam afetar muito a cidade de Matosinhos e a cidade do Porto", segundo o diretor do Primavera Sound Porto, José Barreiro, em declarações à Lusa.

No segundo dia do festival, sexta-feira, sobem a palco Lana Del Rey, Justice, Lambchop, The Last Dinner Party, Wolf Eyes, The Legendary Tigerman, Classe Crua e Samuel Úria, entre outros.

Os bilhetes para este dia estão esgotados.

Este ano, a tarefa de encerrar o Primavera Sound Porto fica a cargo dos Pulp e The National, num dia que inclui uma homenagem ao músico e produtor norte-americano Steve Albini, que morreu em 08 de maio e esteve em todas as edições do festival com Shellac.

No sábado atuam também, entre outros, Arca, Billy Woods, Expresso Transatlântico, Conjunto Corona, Joana Stenberg e Best Youth.

José Barreiro recordou que juntar "artistas consagrados com bandas que têm um potencial de crescimento enorme para os próximos anos" faz parte do ADN do Primavera Sound Porto, e que "a paridade entre homens e mulheres no cartaz é uma preocupação da organização".

No ano passado, o recinto do festival aumentou de área, aproveitando as obras que a Câmara Municipal do Porto realizou no espaço, de ligação do Parque da Cidade ao mar.

A lotação máxima por dia do recinto, que abre às 15:45, é agora de 40 mil pessoas.

Para chegar ao recinto, a organização recomenda o uso de transportes públicos.

Todas as informações sobre bilhetes, horários e outras podem ser consultadas 'online', no 'site' oficial do festival, em https://www.primaverasound.com/pt/porto.

