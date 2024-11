Citando um comunicado do gabinete de Herzog, o jornal Times of Israel noticia que a visita foi cancelada "por motivos de segurança", mas que se mantém a presença de vários responsáveis israelitas, incluindo ministros do Ambiente, Energia e Transportes, na COP29, a conferência da Organização das Nações Unidas sobre o clima.

A delegação de Israel marca presença em Baku sob fortes medidas de segurança, dada a proximidade do Azerbaijão do Irão, e porque estava previsto um protesto pró-Palestina em Baku.

A 29.ª Conferência das Nac¸o~es Unidas sobre Alterações Clima´ticas decorre até ao dia 22, em Baku, no Azerbaijão.

A primeira semana da cimeira do clima de Baku centrou-se em financiamento mas sem avanços e foi ainda marcada por acusações entre a França e o anfitrião Azerbaijão, sem que nada de substancial fosse decidido sobre o clima.

As negociações da conferência anual das Nações Unidas sobre o clima deverão terminar no dia 22 com um acordo financeiro, centrado no apoio aos países mais pobres e que irá substituir o anterior compromisso de 100 mil milhões de dólares por ano 2020-2025.

