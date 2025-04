"Num momento desafiante, os cabo-verdianos demonstraram mais uma vez os valores da solidariedade, união e resiliência que nos caracterizam como povo. A sua ação rápida e coordenada foi decisiva para garantir que todos saíssem ilesos desta situação", lê-se num comunicado da Presidência da República.

Na mesma nota, o chefe de Estado afirmou registar "com sentimento de alívio" o resgate, em segurança, de todos os 19 tripulantes e um passageiro a bordo do navio Nhô Padre Benjamim, que afundou, ao largo da localidade da Preguiça, em São Nicolau.

O Presidente sublinhou ainda a satisfação pela "pronta e eficaz atuação dos pescadores, moradores, bem como pelo empenho das autoridades locais, que evitaram uma tragédia maior".

"Aguardam-se agora as conclusões das investigações em curso, que permitirão esclarecer todas as circunstâncias do acidente, identificar as causas e, sobretudo, adotar as medidas adequadas para reforçar a segurança marítima e prevenir situações semelhantes no futuro", referiu.

Nesta terça-feira, o Ministério do Turismo e Transportes e o Ministério do Mar manifestaram solidariedade na sequência do naufrágio.

"É com alívio que recebemos a informação de que todos os cerca de 21 tripulantes foram resgatados com vida e se encontram bem, graças à pronta resposta das entidades envolvidas no salvamento", lê-se na nota.

No mesmo comunicado, o Governo refere que acompanha a situação e confia nas investigações que estão a ser conduzidas pelas autoridades competentes para apurar as causas do incidente.

"Reafirmamos o nosso compromisso com o reforço das condições de segurança marítima e com o apoio às estruturas que garantem o transporte interilhas no nosso país. Neste momento difícil, endereçamos uma palavra de encorajamento à comunidade marítima e, em particular, aos profissionais da Verde Lines", acrescentou.

Até ao momento, as causas do acidente permanecem desconhecidas e a tripulação ainda não foi ouvida.

O Nhô Padre Benjamim pertence à empresa Verde Lines, que assegura regularmente a ligação entre as ilhas de São Nicolau e Sal.

RS // JMC

Lusa/Fim