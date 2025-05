O líder republicano defendeu, nas redes sociais, que "a Rússia não quer um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia, mas quer reunir-se na Turquia na quinta-feira para negociar um possível fim do banho de sangue".

Para Trump, a Ucrânia "deve aceitar isto imediatamente" porque, pelo menos, poderá "determinar se um acordo é possível ou não e, caso não seja, os líderes europeus e norte-americanos saberão como as coisas estão e poderão agir em conformidade".

Putin propôs, no sábado à noite, que a Ucrânia iniciasse negociações diretas entre as partes a 15 de maio, em Istambul, cidade que acolheu, em março de 2022, as primeiras e únicas negociações entre as partes em mais de três anos de guerra.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reagiu à proposta considerando-a "um primeiro passo" do Kremlin para pôr fim à guerra, mas insistiu que primeiro deve haver um cessar-fogo antes que a Ucrânia se sente para negociar.

O porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, disse, numa entrevista transmitida hoje pela ABC News, que Putin "está a fazer todo o possível para resolver o problema e chegar a uma solução através de meios pacíficos e diplomáticos", mas que, "sem meios pacíficos e diplomáticos disponíveis, a operação militar deve continuar".

Na sua mensagem divulgada nas redes sociais, Trump questionou a disponibilidade da Ucrânia para chegar a um acordo com Putin.

"Está demasiado ocupado a celebrar a vitória da II Guerra Mundial, que não teria acontecido (nem de perto!) sem os Estados Unidos. Reunião, agora", exigiu o Presidente dos EUA com as habituais exclamações e maiúsculas com que escreve as suas mensagens.

A proposta da Rússia foi apresentada algumas horas depois de a Ucrânia e os aliados europeus terem exigido a Moscovo que concorde com um cessar-fogo total e incondicional durante pelo menos 30 dias a partir de segunda-feira, sob pena de enfrentar novas sanções económicas.

Esta exigência surgiu após uma reunião realizada no sábado em Kiev entre os chefes de Estado e de Governo da Ucrânia, França, Alemanha, Reino Unido e Polónia, a chamada "coligação dos dispostos", à qual se seguiu uma conversa telefónica com o Presidente dos Estados Unidos.

Na conversa, Donald Trump apoiou a ideia de um cessar-fogo duradouro, apesar de não o ter mencionado numa mensagem inicial enviada a Putin.

A proposta russa também foi olhada com desconfiança pelos aliados europeus da Ucrânia que exigiram que quaisquer conversações sejam precedidas por um cessar-fogo duradouro.

PMC //APN

Lusa/Fim