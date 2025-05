Luís Montenegro falava no encerramento do comício da AD -- coligação PSD/CDS, no pavilhão multiúsos de Viseu, num discurso em que voltou a criticar "os profetas do medo", que "andam aos ziguezagues" na vida política e que se limitam a transmitir "fogachos".

Antes das legislativas de 2024, ficou famosa a expressão "não é não" de Luís Montenegro então usada para assegurar a sua rejeição relativamente a qualquer entendimento de Governo com o Chega. Hoje, no comício de Viseu usou antes o "sim é sim", desta vez para procurar evidenciar o caráter "positivo, de diálogo e completo" do projeto da AD para os próximos quatro anos.

"Dizemos que não a muito pouca coisa. Dizemos que não ao radicalismo, à injustiça, à impreparação, à imaturidade, dizemos não àqueles que estão sempre contra tudo, porque esses não acrescentam nada", começou por afirmar.

Em contraponto, segundo o primeiro-ministro, na AD "sim é sim".

"Connosco sim é sim. Prometemos baixar os impostos sobre o rendimento do trabalho e o sim foi sim. E vai continuar a ser sim, porque continuaremos a descer o IRS - 500 milhões de euros já este ano e dois mil milhões de euros na legislatura. Sim é sim", frisou.

No seu discurso, Luís Montenegro voltou a dirigir-se aos jovens e aos pensionistas, dizendo que o seu Governo aumentou em onze meses de funções, por duas vezes, o complemento solidário para os idosos, que nos próximos quatro anos prometeu fazer subir para 870 euros.

Mas, em Viseu, desta vez, falou principalmente aos trabalhadores da administração pública, considerando-os fundamentais para a eficácia dos serviços que o Estado presta aos cidadãos, e prometeu defender o Estado social.

"O Estado existe para resolver os problemas das pessoas e servir o interesse das pessoas, não existe para se alimentar a si próprio e para servir apenas aqueles que lá trabalham. O nosso projeto está a salvar o Estado social, porque olha para os serviços públicos de educação, de saúde, mas também olha para a habitação ou para a mobilidade", sustentou.

PMF // ACL

Lusa/Fim