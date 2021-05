"Estímulo as autoridades a intensificarem as medidas de apoio, especialmente as direcionadas aos mais carenciados, mas simultaneamente a reforçarem os procedimentos de fiscalização, pois a adoção de condutas adequadas é fundamental para fazer face à situação de tamanha gravidade", incitou.

Numa mensagem por ocasião do Dia do Trabalhador, o chefe de Estado cabo-verdiano reconheceu que Governo tem procurado agir em todas as frentes, como a sanitária, com destaque para a vacinação, a sociolaboral e a empresarial, mas sublinhou que uma das lições a ser extraída da pandemia é que as soluções não podem ser setoriais.

"Os trabalhadores, os empregadores, a sociedade civil e o Estado têm de congregar esforços para que, em primeiro lugar, a doença, com o seu cotejo de sofrimento, seja debelada e a economia e o conjunto das relações sociais sejam reatadas com a maior normalidade possível", apontou.

Jorge Carlos Fonseca referiu que geralmente o Dia do Trabalhador é um dia de festa, de luta e de reflexão, mas em tempos de pandemia desafiou os trabalhadores, suas lideranças e organizações a se empenharem "de forma decidida" na prevenção, ao mesmo tempo que procuram defender os seus legítimos interesses.

"O trabalhador cabo-verdiano sempre esteve na linha da frente das grandes batalhas. Não duvido que, com a sua determinação, será mais uma vez decisivo na construção das soluções que todos almejamos", apelou o mais alto magistrado da Nação cabo-verdiana. Relativamente aos efeitos da pandemia, Jorge Carlos Fonseca salientou que a economia se encontra fortemente afetada, em decorrência de problemas do país, bem como de outros oriundos do exterior.

Além disso, regista-se um aumento de doentes e de óbitos, pressões sobre o sistema nacional de saúde, graves consequências sociais e laborais decorrentes das grandes dificuldades das empresas.

"Muitas são as atividades empresariais que se encontram praticamente paralisadas, em razão de dificuldades locais ou externas e para as quais não se vislumbra uma solução a curto prazo", continuou.

Na sua mensagem, o Presidente de Cabo Verde enalteceu ainda o contributo dos trabalhadores da saúde, as forças da ordem, bombeiros e demais profissionais que integram o Serviço de Proteção Civil para reduzir os grandes males desta doença e ajudar a construir um futuro melhor.

Cabo Verde registou na sexta-feira mais quatro óbitos provocados pela covid-19 e diagnosticou mais 328 novos infetados, de um acumulado de 23.882 pessoas que já contraíram a doença no país, dos quais 217 resultaram em morte e há 20.565 casos recuperados e 3.085 ativos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.168.333 mortos no mundo, resultantes de mais de 150,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RIPE // EA

Lusa/Fim