"A sua generosidade e sentido do bem comum dão-lhe a imortalidade", referiu José Maria Neves, numa mensagem publicada na Internet.

O chefe de Estado fez alusão ao trabalho desenvolvido, ao lado de Amílcar Cabral, como "construtora do futuro, liderando a Escola Piloto do PAIGC, tendo formado centenas de jovens, com os olhos postos num mundo melhor".

"Mulher de causas, dedicou-se de corpo e alma ao processo de reconstrução nacional, tendo-se destacado nas áreas da educação, igualdade de género e solidariedade social. Deixa eternas saudades", concluiu.

O funeral está marcado para sexta-feira, às 11:00 (12:00 em Lisboa), no Tarrafal, ilha de Santiago, onde nasceu há 90 anos.

Maria da Luz Boal -- mais conhecida como Lilica -- tinha sido sujeita a uma intervenção cirúrgica, após uma queda, e estava internada desde 23 de outubro, acabando por falecer devido a complicações pulmonares.

Entre as funções que desempenhou, destacou-se o trabalho como diretora da Escola-Piloto do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), escolhida por Amílcar Cabral, em 1969, com o objetivo de acolher órfãos e filhos de quem estava na frente de combate, assim como de preparar os quadros para o pós-independência.

Na escola-piloto, primeiro em Conacri e depois em Bissalanca, Bissau, disse ter aprendido mais do que em todas as universidades por onde passou, numa entrevista à Lusa, em agosto, a propósito do centenário do nascimento do líder da luta de libertação.

Na entrevista à Lusa, Lilica Boal fez alusão a "lutas" inacabadas, quanto à igualdade de género e à maneira como a história cabo-verdiana é ensinada, mas mantendo-se otimista quanto à preservação do legado do movimento de libertação.

