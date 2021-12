"Faleceu Desmond Tutu, aos 90 anos. Amigo de Nelson Mandela, lutou pacificamente contra o apartheid, denunciou todas as formas de discriminação e amou infinitamente a liberdade", escreveu o chefe de Estado cabo-verdiano.

Para José Maria Neves, o arcebispo emérito sul-africano destacou-se como uma "figura incontornável da África contemporânea".

"Mais uma estrela negra que se destaca no firmamento universal. Apresento à família enlutada e ao povo da África do Sul as minhas sentidas condolências", terminou a mensagem do mais alto magistrado da Nação cabo-verdiana.

Desmond Tutu, arcebispo emérito sul-africano e vencedor do Prémio Nobel da Paz de 1984 pelo seu ativismo contra o regime de segregação racista do 'apartheid', morreu no domingo aos 90 anos, na sequência de um cancro da próstata, na Cidade do Cabo.

O funeral do arcebispo anglicano sul-africano vai realizar-se no próximo sábado na Catedral de São Jorge, a sua antiga paróquia na Cidade do Cabo, anunciou a sua fundação.

