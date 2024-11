"A Presidente apresentou um recurso ao Tribunal Constitucional para anular os resultados das eleições legislativas de 26 de outubro, com base em violações generalizadas do caráter universal do voto e do segredo do escrutínio", disse Eka Beselia, advogada que representa a chefe de Estado pró-ocidental.

O partido no poder, o Sonho Georgiano, do primeiro-ministro Irakli Kobajidze, conotado com a Rússia, venceu as eleições de outubro.

Desde a divulgação dos resultados das eleições, que a Geórgia tem estado em turbulência, com o presidente da oposição pró-europeia do país, Salome Zurabishvili, a acusar a Rússia de estar a manipular as eleições.

Nos resultados definitivos, a comissão confirmou a vitória do Sonho Georgiano com 53,93% dos votos, o que se traduz em 89 lugares, uma maioria extremamente confortável em relação à Coligação para a Mudança, na oposição (11,03%, 19 lugares).

No sábado, a polícia georgiana dispersou na capital, Tbilisi, um novo protesto em frente à sede da Comissão Eleitoral durante a sua avaliação das eleições.

