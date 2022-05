Presidente da Croácia quer que país bloqueie adesão de novos membros

O Presidente da Croácia, Zoran Milanovic, quer que o país siga o exemplo da Turquia e tente impedir que a Finlândia e a Suécia adiram à NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte), avançou hoje a agência Associated Press.