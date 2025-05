O destino de dezenas de milhares de detidos e pessoas desaparecidas continua a ser um dos legados do conflito sírio, que eclodiu em 2011 quando as forças de Assad reprimiram os protestos antigovernamentais.

A guerra civil fez mais de meio milhão de mortos.

Um decreto assinado pelo presidente sírio de transição, Ahmad al-Chareh, antigo 'jihadista' que derrubou Bashar al-Assad, e publicado hoje refere a formação de uma comissão nacional independente para as pessoas desaparecidas.

O organismo será responsável por "procurar e descobrir o destino de pessoas desaparecidas e vítimas de desaparecimento forçado, documentar casos, estabelecer uma base de dados nacional e prestar apoio jurídico e humanitário às suas famílias".

A comissão será dirigida por Mohammed Reda Jalkhi, nomeado no início de março para ajudar a redigir uma declaração constitucional para a transição do país.

De acordo com outro decreto assinado pelo presidente interino, a comissão de justiça de transição terá a tarefa de "descobrir a verdade sobre as graves violações cometidas pelo antigo regime", responsabilizar os responsáveis "em coordenação com as autoridades competentes, reparar os danos causados às vítimas e estabelecer firmemente os princípios da não repetição e da reconciliação nacional".

