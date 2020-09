Taipé doou ainda 100.800 máscaras de proteção respiratória e prometeu partilhar as suas experiências no combate contra o novo coronavírus, disse Ko Wen-je, presidente da câmara de Taipé.

Acompanhado por uma delegação de 80 pessoas, o líder do Senado checo, Milos Vystrcil, tornou-se a autoridade da República Checa de mais alto escalão a visitar Taiwan, desde 1989, segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan, Joseph Wu.

Desde a chegada da delegação no domingo, representantes dos dois países reuniram para abordarem a cooperação em diversas áreas, incluindo comércio, cibersegurança e combate à pandemia do novo coronavírus.

Vystrcil também reuniu com a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen.

Wu disse que Taiwan está a considerar iniciar voos diretos entre Taipé e Praga, usando a sua principal companhia aérea, a China Airlines.

Vystrcil foi alvo de fortes condenações por Pequim.

China e Taiwan vivem como dois territórios autónomos desde 1949, altura em que o antigo Governo nacionalista chinês se refugiou na ilha, após a derrota na guerra civil frente aos comunistas.

A ilha funciona como uma entidade política soberana, apesar de o regime chinês considerar que está sob a sua soberania. Pequim condena qualquer contacto oficial entre a ilha, de 23 milhões de habitantes, e autoridades estrangeiras.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, alertou que a China "definitivamente fará com que paguem caro" pela visita.

Durante a visita, Vystrcil e outros membros da delegação enfatizaram os valores democráticos comuns de Taiwan e da República Checa.

As tensões entre a República Checa e a China começaram no ano passado, na sequência de uma disputa entre as autoridades locais de Pequim e Praga.

As duas capitais romperam as relações entre cidades geminadas depois de a China se recusar a retirar a linguagem do acordo que ditava que o governo da cidade apoiasse o "princípio de ?uma China'", que define Taiwan como parte da República Popular da China. Parte da disputa é sobre o comércio.

"Houve muitas promessas de investimento por parte da China nos anos 2013 e 2014. No entanto, todas estas promessas acabaram por não se cumprir", disse o presidente da câmara de Praga, Zdenek Hrib.

JPI // ANP

Lusa/Fim