"A educação superior é o nosso portal para o futuro. Ao fortalecer as nossas universidades, escolas profissionais e instituições de pesquisa estamos a investir no conhecimento e nas habilidades necessárias para impulsionar a inovação e enfrentar problemas complexos", disse José Ramos-Horta na abertura da conferência.

Mas, salientou o chefe de Estado timorense, a "educação sozinha não pode cumprir as nossas aspirações".

"Devemos aproveitar o poder da ciência e da tecnologia para impulsionar a nossa Nação", afirmou, explicando que com a ciência se criam ferramentas para "entender e melhorar" o mundo e com a tecnologia é possível aplicar soluções em "larga escala" e conectar o país com a "economia global".

Dedicada ao tema "Ciência, tecnologia e inovação -- o caminho para a transformação e o desenvolvimento sustentável", a conferência está integrada na edição deste ano da Exposição de Ciência e Tecnologia, organizada pela Presidência timorense, com o apoio do Ministério do Ensino Superior e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, no âmbito do Programa de Promoção do Turismo de Timor-Leste.

Segundo o programa, o objetivo da conferência é promover o conhecimento, inovação, uso e desenvolvimento de tecnologia e a troca de ideias, experiências e inovação que possam destacar Timor-Leste como um destino de interesse para pesquisadores, académicos e empresas.

A conferência, que vai decorrer até quinta-feira, conta com a presença de vários académicos internacionais, incluindo Martin Chalfie, prémio Nobel da Química em 2008, e Konstantin Novoselov, prémio Nobel da Física em 2020.

Paralelamente à conferência, o Presidente timorense inaugurou a exposição do fotógrafo Peter Badge, com fotografias de pessoas laureadas com o prémio Nobel nos últimos 20 anos.

MSE // ZO

Lusa/Fim