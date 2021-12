Questionado pelos jornalistas sobre os desenvolvimentos no processo que envolve João Rendeiro, no final da sessão de apresentação do livro "Era uma vez Jorge Sampaio", na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa recusou comentar e referiu apenas que a Justiça "está a atuar".

"Se a Justiça está a atuar, os portugueses não têm razão para se queixar da falta de atuação da Justiça. Como é que ela atua, isso não posso considerar com um tema sobre o qual o Presidente possa opinar", disse.

O chefe de Estado, prosseguiu, "não pode comentar as atuações concretas da Justiça, apenas pode ir observando e respeitando as suas atuações ao longo do tempo".

A audição de João Rendeiro no tribunal sul-africano Verulam Magistrates, em Durban, foi hoje adiada para quarta-feira depois de a defesa ter pedido mais tempo para apresentar o requerimento de libertação sob fiança, decidiu o juiz.

João Rendeiro, que hoje foi novamente presente no tribunal, depois de no sábado ter sido detido num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, vai continuar detido a aguardar a decisão do tribunal.

AFE (LFO) // JPS

Lusa/Fim