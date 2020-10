"A cooperação no domínio da defesa e segurança só será eficaz se for coordenada por um mecanismo no qual todos os Estados-membros se revejam e que tenha, por isso, a legitimidade para o fazer", afirmou João Lourenço, na sua intervenção numa cimeira virtual sobre a região dos Grandes Lagos, que contou com a participação de quatro chefes de Estado.

No discurso, divulgado pelo gabinete da presidência angolana, João Lourenço defendeu que os países que integram a região dos Grandes Lagos sempre se mostraram solidários com os "irmãos congoleses" na luta contra as forças negativas que desestabilizam o leste da República Democrática do Congo (RDCongo).