Ladeado do angolano Georges Chikoty, ex-ministro das Relações Exteriores de Angola que agora exerce as funções de Secretário-Geral da OEACP, João Lourenço dirigiu hoje a reunião da organização, um dos muitos eventos paralelos à semana de alto nível da 79.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, a decorrer em Nova Iorque, e que teve como um dos temas-chave os desafios financeiros daquela organização, segundo comunicado.

A propósito dos problemas financeiros da OEACP João Lourenço afirmou que, "se não forem resolvidos, arriscam-se a minar a capacidade da organização de servir eficazmente os interesses" dos povos e de "defender as aspirações que uniram os 79 Estados-membros".

Na reunião, foi indicado, de modo consensual, o nome de Mokgweetsi Masisi, chefe de Estado do Botsuana, para atuar como "campeão" do processo de captação de recursos financeiros para "recuperar o fôlego da OEACP", segundo uma nota emitida no final do encontro.

Outro dos temas em destaque foi a situação no Haiti, país do Caribe a viver uma grave instabilidade política e uma deterioração do ambiente de segurança, de acordo com o comunicado de imprensa da organização.

No encontro foi adotada uma Declaração "a manifestar ampla solidariedade para com o povo haitiano", merecedor, nas palavras do Presidente em exercício da OEACP, João Lourenço, de um "apoio tangível" e de "ter ao seu lado todos, neste momento de necessidade", de acordo com a mesma nota.

"A gravidade da crise [do Haiti] exige uma ação imediata e coordenada, não apenas em palavras, mas em ações", afirmou João Lourenço.

