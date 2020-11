"Enquanto Presidente da República já falei com o Governo para propor a redução de muitos feriados, porque precisamos de trabalhar", afirmou Umaro Sissoco Embaló.

O Presidente falava aos jornalistas depois de um encontro com familiares do ex-Presidente guineense "Nino" Vieira e quando questionado sobre o fim de alguns feriados no país.