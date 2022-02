"É o contra-almirante Carlos Alfredo Mandunghal exonerado do cargo de chefe de Estado-Maior da Armada", refere o decreto divulgado à comunicação social.

Num outro decreto, o Presidente guineense nomeia o capitão-de-mar-e-guerra Hélder Nhanque como chefe de Estado-Maior da Armada.

Umaro Sissoco Embaló exonerou igualmente o brigadeiro general Sumbonhe Na N'Tchongo do cargo de vice-chefe de Estado-Maior do Exército, nomeando para o cargo o coronel Baute Yamta Na Mam.

O coronel Baute Yamta Na Mam é o comandante dos Comandos, a força especial que resgatou o Presidente guineense do Palácio do Governo no ataque ocorrido em 01 de fevereiro.

Homens armados atacaram o Palácio do Governo da Guiné-Bissau, onde decorria um Conselho de Ministros, com a presença do Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, e do primeiro-ministro, Nuno Nabiam, e de que resultaram oito mortos.

O Presidente guineense considerou tratar-se de uma tentativa de golpe de Estado e apontou o ex-chefe da Marinha José Américo Bubo Na Tchuto, Tchamy Yala, também ex-oficial, e Papis Djemé como os principais responsáveis.

Os três homens foram presos em abril de 2013 por agentes da agência antidroga norte-americana (DEA) a bordo de um barco em águas internacionais na costa da África Ocidental e cumpriram pena de prisão nos Estados Unidos.

Os três alegados responsáveis pela tentativa de golpe de Estado foram detidos, segundo o Presidente guineense.

A Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo, com cerca de dois terços dos 1,8 milhões de habitantes a viverem com menos de um dólar por dia, segundo a ONU.

Desde a declaração unilateral da sua independência de Portugal, em 1973, sofreu quatro golpes de Estado e várias outras tentativas que afetaram o desenvolvimento do país.

