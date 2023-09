"Deixei o apelo para as empresas apoiarem na reabilitação de escolas", assim como pessoas com posses, sugerindo a "aquisição de equipamentos informáticos, apetrechamento das bibliotecas e todos juntos agirmos no sentido de termos uma educação de excelência, que é o motor de transformação de qualquer sociedade", afirmou José Maria Neves, em declarações aos jornalistas após visitar a escola de Achada Grande Trás, na Praia, capital do país.

O chefe de Estado apontou que a educação é uma responsabilidade do Estado, mas que é fundamental o envolvimento da sociedade civil, empresas, igrejas, pais e encarregados de educação para o desenvolvimento do sistema educativo.

O Presidente cabo-verdiano salientou a necessidade de um contínuo esforço para que o país continue a investir "fortemente" na educação e consiga quebrar os constrangimentos que ainda existem, apontando para as escolas que precisam ser reabilitadas, assim como para a reforma dos professores e questões laborais que precisam ser ultrapassadas.

"Espero que com diálogo, um diálogo muito produtivo, com uma grande abertura de espírito, possamos chegar aos entendimentos necessários, porque a educação merece a participação e o contributo de todos", concluiu.

Na quinta-feira, o ministro da Educação de Cabo Verde, Amadeu Cruz, avançou que estão inscritas cerca de 130 mil alunos, do ensino pré-escolar ao secundário, para o novo ano letivo, que arrancou na segunda-feira com cerca de 6.500 professores no ensino básico e secundário.

ROZS/LFO // ANP

Lusa/Fim