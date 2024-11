Nas anteriores eleições autárquicas, em 2020, a abstenção geral na votação para as câmaras foi de 41,6%, com a capital, Praia, a registar a maior taxa, 55,6%, sendo o único dos 22 municípios em que mais de metade dos 86 mil inscritos não votou.

José Maria Neves disse na intervenção de hoje que o poder local decide sobre os aspetos mais próximos da vida quotidiana e é importante legitimá-lo com uma "massiva participação no ato eleitoral".

"A maior ou menor comparência nas urnas determina a pujança da nossa democracia", acrescentou, num apelo ao voto que fez pela primeira vez no papel de Presidente da República, uma vez que as mais recentes eleições realizadas no país foram as presidenciais, em 2021, que o conduziram ao lugar.

O chefe de Estado aplaudiu a campanha que terminou na sexta-feira, e decorreu de forma "ordeira" e "sem incidentes relevantes".

A presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE), Maria do Rosário Pereira, referiu hoje que tudo está a postos para o dia da votação, numa conferência de imprensa em que assegurou a "integridade" do processo.

A declaração foi feita a par da divulgação de uma deliberação da CNE em que o organismo considerou haver "danos reputacionais" para o processo eleitoral devido à participação em ações de campanha do presidente do Núcleo Operacional de Sistemas de Informação (NOSI), entidade que gere a informática do Estado.

Além de notificar o visado para se abster de atos de campanha, a CNE decidiu "diminuir a visibilidade institucional" do núcleo e assegurar a presença de membros da CNE e da Direção Geral de Apoio ao Processo Eleitoral (DGAPE) no centro de operações do NOSI "para acompanhar a divulgação dos resultados eleitorais parciais" e reforçar "a confiança pública no sistema".

Em todo o arquipélago, há 62 listas a concorrer às câmaras municipais, entre os quais cinco movimentos de cidadãos.

Cerca de 352 mil eleitores estão inscritos e a logística eleitoral vai envolver 1.079 mesas de voto.

