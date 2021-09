"Apesar de algumas irregularidades, os resultados provisórios divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional apontam uma tendência de vitória do candidato Carlos Vila Nova. Já lhe telefonei para o felicitar", comentou hoje Posser da Costa, numa declaração à imprensa num hotel na capital.

"Já lhe telefonei para o felicitar, fazendo parte da minha posição em respeitar os resultados definitivos, e caso confirmem a sua vitória, desejar-lhes sucessos para o bem de São Tomé e Príncipe", adiantou.

Carlos Vila Nova foi eleito Presidente de São Tomé e Príncipe, à segunda volta, com 57,54%, com um total de 45.481 votos, indicam resultados provisórios divulgados esta madrugada. Guilherme Posser da Costa obteve 42,46% da votação, com um total de 33.557 votos.

"Voltei a constatar os enormes desafios de milhares de são-tomenses que lutam diariamente para sobreviver. Por isso, a verdadeira vitória será eliminar essa pobreza que atenta contra a dignidade humana e os valores básicos de uma sociedade, corroendo princípios e valores que nos são caros", disse o candidato.

Posser da Costa comprometeu-se a manter-se "vigilante" e a "contribuir" para que seja alcançado "este objetivo comum".

O candidato agradeceu o apoio do seu partido, Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe -- Partido Social Democrata e das restantes forças da 'nova maioria' -- Partido Convergência Democrática e coligação UDD/MDFM -, bem como de outros candidatos da primeira volta.

"Este apoio permitiu-me superar os enormes obstáculos que as conjunturas do país colocaram à minha candidatura", disse.

Na sua intervenção, que reconheceu não ser o discurso que gostaria de fazer no dia seguinte ao da segunda volta das presidenciais, Posser da Costa referiu ainda que a campanha, que se atrasou quase um mês devido a diferendos políticos e jurídicos, mostrou que os são-tomenses continuam a ser "um povo pacífico que sabe superar na paz as suas diferenças e preservar os ganhos do regime democrático" em vigor desde 1990.

Afirmou-se "orgulhoso" dos resultados obtidos nesta segunda volta, em que praticamente duplicou os votos.

JH // VM

Lusa/Fim