"Devido a motivos de transporte e logística irresolúveis, vemo-nos forçados a cancelar a nossa vindoura digressão norte-americana", pode ler-se numa publicação da banda no Twitter, que pede desculpa pelo sucedido aos fãs e se despede até 2023.

De acordo com o calendário previsto, a digressão iria começar no dia 25, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, tendo 20 datas marcadas naquele país e duas no Canadá. O calendário terminava no dia 18 de setembro, em Boston.

Na rede social Instagram, os Moonspell explicaram que tentaram, em conjunto com os seus agentes, "todas as opções disponíveis, mas não restou outra solução que não o cancelamento".

A série de concertos teria, a abrir, os finladeses Swallow The Sun e os norte-americanos Witherfall.

No entanto, a banda que se estreou com o álbum "Wolfheart" realçou que vai manter a data de 03 de setembro no contexto do Candelabrum Metal Fest, em León, no México.

No final de setembro, os Moonspell vão dar início a uma série de concertos pela Europa, com as bandas Insomnium, Borknagar, Wolfheart e Hinayana.

Nos dias 31 de outubro e 01 de novembro, a banda vai assinalar os seus 30 anos nos coliseus do Porto e Lisboa, respetivamente, com alinhamentos que vão remontar ao início do grupo e incluir temas votados pelos fãs.

TDI // MLS

Lusa/Fim