O boletim epidemiológico diário da DGS contabiliza hoje 952 pessoas internadas, menos 15 do que na quarta-feira, das quais 158 estão em unidades de cuidados intensivos, mais oito nas últimas 24 horas.

Segundo os dados da autoridade de saúde, registou-se uma morte de uma pessoa da faixa etária entre os 30 e os 39 anos, sendo os restantes óbitos dos grupos etários dos 50 aos 59 (um), dos 60 aos 69 (um), dos 70 aos 79 (dois) e dos idosos com mais de 80 anos (14)

Das 19 mortes, seis ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Norte, quatro no Centro, duas no Alentejo e duas na Madeira.

