Pedro Pessoa e Costa falava hoje no final de uma visita guiada da ministra da Cultura, Ambiente e Turismo de Angola, Adjany Costa, à exposição do artista angolano Álvaro Macieira, intitulada "Síntese - Um Artista Múltiplas Linguagens", recentemente inaugurada no Centro Cultural Português.

O diplomata português disse, em declarações à agência Lusa, que a questão das indústrias culturais e criativas pode ir mais além, por exemplo, no caso do restauro, reabilitação e conservação de património.