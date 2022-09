"É um programa que vai prolongar e reforçar aquilo que são já mais de três décadas de cooperação entre países amigos que têm vindo ao longo destas décadas a aprofundar os laços que nos unem e a grande amizade que nos une", afirmou a ministra da Defesa Nacional de Portugal, Helena Carreiras.

A ministra sublinhou que o acordo vai dar continuidade a "capacitação e qualificação das pessoas, na medida em que isso é de facto o mais importante e permitirá ter um efeito multiplicador" no trabalho dos dois países.

Segundo Helena Carreiras, Portugal já formou mais de 200 quadros são-tomenses no âmbito da cooperação entre os dois países, que envolve também as "áreas da segurança marítima, da vigilância e fiscalização, o apoio à guarda costeira de São Tomé" e "a importante área da saúde" militar onde são desenvolvidos "programas de treino e de cooperação muito expressivo".

"Temos um programa-quadro que vem reforçar estas áreas de capacitação, de qualificação, de treino e de apoio também em termos de infraestruturas, equipamentos", disse a ministra da Defesa Nacional de Portugal.

Helena Carreiras referiu-se também a novas áreas como a criação da célula de cooperação civil militar (CIMIC) da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) visando a preparação dos militares dos países membros da organização "para participação conjunta de militares em operações de paz da ONU".

"Vamos disponibilizar em Portugal uma formação/estágio específico para este efeito", sublinhou Helena Carreiras.

O ministro da Defesa Nacional de São Tomé e Príncipe, Jorge Amado, considerou que a assinatura do novo acordo da Defesa representa o "excelente nível de relacionamento, vontade recíproca e aprofundamento da cooperação" entre São Tomé e Príncipe e Portugal.

"Particularmente na área da Defesa, não posso deixar de destacar o esforço de Portugal, em apoiar-nos em diversos domínios: na formação dos são-tomenses em Portugal, na cedência de alguns meios e equipamentos, o que tem permitido atenuar as nossas carências mais preocupantes -, e sobretudo na manutenção em São Tomé, de modo contínuo de uma reduzida e eficiente equipa militar portuguesa", afirmou Jorge Amado.

Após a assinatura do acordo de cooperação, a ministra da Defesa de Portugal encontrou-se com o primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus, e logo depois com o Presidente da República, Carlos Vila Nova.

Em seguida, Helena Carreiras visitou ao Centro de Saúde Militar de São Tomé e esta tarde visita o Centro Cultural Português e ainda ao N.R.P. Zaire, navio-patrulha da Marinha Portuguesa, que desde 2018 se encontra em missão em São Tomé e Príncipe, no âmbito de um acordo bilateral.

Este navio-patrulha visa contribuir para a formação da guarda costeira são-tomense, reforçar a vigilância e a fiscalização dos espaços marítimos neste país e a segurança na região do Golfo da Guiné.

JYAF (ARYL) // ACL

Lusa/Fim