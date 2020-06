A província angolana de Cabinda, um enclave delimitado pela República Democrática do Congo e pelo Oceano Atlântico, é palco de um conflito armado protagonizado pelo movimento independentista FLEC-FAC, que tem, nas últimas semanas, dado conta de vários confrontos com as forças angolanas em zonas fronteiriças e apelou à mediação internacional para encontrar uma solução pacífica.