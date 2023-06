"De 2021 a 2040, teremos aproximadamente 560.710 habitantes", projetou o presidente do Instituto Nacional de Estatística (INE) de Cabo Verde, João de Pina Cardoso, na Praia, à margem de um atelier de divulgação da retroprojeção da população cabo-verdiana 2010 a 2021 e das projeções demográficas de 2021 a 2040.

De acordo com os dados do INE divulgados em agosto de 2021, a população residente em Cabo Verde caiu para 483.628 habitantes em 2021, menos 1,6% face ao recenseamento realizado em 2010, que foi de 491.875 pessoas, passando a contabilizar mais homens do que mulheres.

Para o secretário de Estado das Finanças de Cabo Verde, Alcino Mota, após essa diminuição e agora com a perspetiva de aumento até 2040, haverá um envelhecimento da população e com isto o Governo terá de preparar-se para o "ónus demográfico".

"Se é certo que neste momento ainda temos uma população jovem expressiva, mas os dados indicam que no futuro tenhamos uma população mais envelhecida, o que demandará medidas e políticas que irão impactar a questões previdenciárias, nas questões de termos um sistema nacional de saúde mais preparado para dar resposta a essa nova situação que se desenha e, por outro lado, permitirá também que se adeque até em termos de planeamento urbano nas questões de acessibilidade que estejam mais consonantes com esta realidade que se desenha", apontou.

O consultor internacional Gabriel Borges disse que as projeções foram baseadas na utilização dos dados dos três últimos recenseamentos (2000, 2010 e 2021), além dos registos de nascimentos e óbitos desse período.

E salientou que as informações dos recenseamentos de estimativas de mortalidade e natalidade apontam para uma estimativa de imigração internacional e de movimentos migratórios internacionais com base nos dados de fronteira.

"Os resultados mostram que Cabo Verde continua sendo um país de saldo migratório internacional negativo, ou seja, mais pessoas saem do que entram, então tem um efeito de diminuição do crescimento populacional, mas também tem um efeito de queda na fecundidade. As mulheres e as famílias estão tendo cada vez menos filhos e têm no longo prazo, um efeito de queda na mortalidade, mas recentemente teve um aumento da mortalidade", avançou.

O especialista disse ainda que esses estudos mostraram um aumento da mortalidade nos anos da pandemia da covid-19, uma "ligeira redução" na fecundidade e ainda um "aparente aumento" da emigração internacional, principalmente no início da pandemia.

"Então foi feita uma projeção, reestimação da população do período 2010 a 2021, seu período entre os censos, incorporando todas essas informações. Mas a partir daí foi feita projeções populacionais usando as informações disponíveis", prosseguiu.

De acordo com o mesmo responsável, há expectativa da população cabo-verdiana continuar crescendo a um ritmo cada vez menor, e com uma diminuição a longo prazo, principalmente pela diminuição da fecundidade.

"Além disso, a população continua crescendo de 2020 a 2040, mas a estrutura populacional muda de forma significativa. Tem uma diminuição do número de crianças, em função da diminuição da fecundidade e um aumento do número de idosos, em função também da queda na fecundidade, mas também da redução da mortalidade. A expectativa é de crescimento populacional e envelhecimento populacional", projetou.

Cabo Verde já realizou quatro recenseamentos após a independência, em 1980, 1990, 2000, 2010 e 2021, que deveria ter ocorrido em 2020, mas foi adiado, face à pandemia de covid-19.

