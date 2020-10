Em comunicado, o IMP e a Uni-CV indicaram esperar "desenvolver cooperações nas áreas da formação de quadros inovadores, do aprofundamento do intercâmbio académico, assim como da elevação do nível de investigação científica".

Por outro lado, as duas partes acrescentaram pretender "implementar a partilha de vantagens e de recursos, possibilitando, desta forma, a formação conjunta de mais quadros altamente qualificados" para as iniciativas chinesas 'Uma Faixa, Uma Rota' e de construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

Na assinatura 'online' do protocolo, o presidente do IPM, Im Sio Kei, considerou que o instituto tem dado "a mesma importância ao ensino e à investigação", com a criação do Centro de Investigação de Engenharia em Tecnologia Aplicada à Tradução Automática e Inteligência Artificial, do Centro Internacional Português de Formação e com a abertura de cursos de mestrado e de doutoramento.

Já a reitora da Uni-CV, Judite Medina do Nascimento, disse esperar, através do protocolo com o IPM, "o reforço do intercâmbio académico, tanto entre professores, como entre estudantes das duas instituições, a promoção de projetos conjuntos de investigação científica e a organização conjunta de fóruns académicos de alto nível, bem como o desenvolvimento de intercâmbio e de cooperação no âmbito de cursos de licenciatura e de mestrado/doutoramento".

O IPM é "um importante parceiro de cooperação" da Uni-CV e a assinatura deste protocolo vai servir como "um novo ponto de partida para uma cooperação profunda e frutífera entre as duas instituições", acrescentou.

